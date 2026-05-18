Президент «Реала» Перес прокомментировал уход Карвахаля из клуба по окончании сезона

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался об уходе капитана команды Даниэля Карвахаля из клуба по окончании сезона. Пресс-служба «Реала» сообщила об этом сегодня, 18 мая. Контракт 34-летнего игрока с клубом истекает летом 2026 года.

«Дани Карвахаль — легенда и символ «Реала» и его молодёжной академии. Его изображение рядом с нашим любимым и незабываемым Альфредо Ди Стефано, закладывающим первый камень в основание «Реала», навсегда останется в сердцах всех мадридистов и в истории нашего клуба. Карвахаль всегда олицетворял ценности «Реала». Это его дом, и он всегда будет его домом», — приводит слова Переса официальный сайт клуба.

Карвахаль является воспитанником мадридского «Реала». Нынешний капитан «Королевского клуба» непрерывно выступает за основную команду с лета 2013 года. В текущем сезоне футболист провёл 22 матча во всех турнирах. Всего на его счету 450 встреч в составе «Реала», в которых он отметился 14 забитыми мячами.