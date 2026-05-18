Состав сборной Австрии по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Опубликована заявка сборной Австрии на чемпионат мира — 2026
Австрийский футбольный союз (ÖFB) на официальном сайте опубликовал заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Патрик Пенц («Брондбю»), Александр Шлагер («Ред Булл Зальцбург»), Флориан Вигеле («Виктория» Пльзень).

Защитники: Давид Аффенгрубер («Эльче»), Давид Алаба («Реал»), Кевин Дансо («Тоттенхэм Хотспур»), Марко Фридль («Вердер»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Стефан Пош («Майнц»), Александер Прасс («Хоффенхайм»), Михаэль Свобода («Венеция»).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг»), Карни Чуквуэмека («Боруссия» Дортмунд), Флориан Гриллич («Брага»), Конрад Лаймер («Бавария»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Ксавер Шлагер («РБ Лейпциг»), Романо Шмид («Вердер»), Алессандро Шёпф («Вольфсберг»), Николас Зайвальд («РБ Лейпциг»), Пауль Ваннер (ПСВ), Патрик Виммер («Вольфсбург»).

Нападающие: Марко Арнаутович («Црвена Звезда»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич (ЛАСК).

На чемпионате мира — 2026 сборная Австрии сыграет в группе J с командами Аргентины, Алжира и Иордании.

