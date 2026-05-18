Флик: «Барселона» — лучший клуб в мире, а люди в Барселоне невероятные

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о том, что делает клуб уникальным. В воскресенье, 17 мая, каталонцы обыграли «Бетис» (3:1) в домашнем матче 37-го тура Ла Лиги, досрочно завоевав чемпионство. «Барселона» стала первой командой в истории лиги, которая выиграла 19 из 19 домашних встреч в одном сезоне.

— В чём особенность «Барсы» и Барселоны?

— С моей точки зрения, здесь есть доверие к той работе, которую ты выполняешь. Никто ничего тебе не навязывает — в тебя верят. Связь между игроками фантастическая.

«Барселона» — лучший клуб в мире, а люди в Барселоне невероятные. Каждый день, когда я гуляю по улицам, я вижу, что люди очень дружелюбны. Это идёт от чистого сердца — это можно почувствовать. Это невероятно. Именно поэтому людям так нравится Барселона. И клуб — это место, где все работают от чистого сердца. Нам было немного непросто, но мы хотели победить, и это невероятно — видеть, как мы оборонялись против такой фантастической команды, как «Бетис», — приводит слова Флика AS.

Сегодня, 18 мая, «Барселона» продлила контракт с главным тренером Ханс-Дитером Фликом. Об этом сообщила пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте команды. Новое соглашение с немецким специалистом рассчитано до лета 2028 года и предусматривает опцию продления ещё на один сезон. Флик возглавляет команду с лета 2024 года.