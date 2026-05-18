Талалаев обратился к игрокам и подвёл итоги сезона для «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к игрокам после матча 30-го тура Мир РПЛ, в котором калининградский клуб уступил московскому «Динамо» (1:2), и подвёл итоги сезона.

«Никто не умер. Из того, что могли, сегодня неплохо. Ещё раз, пока кто-то будет нарушать принципы, результата не будет. Следующий год ошибки эти прощать не будут. Так не играют. На результат так не играют, пацаны. Все стараются, все что-то делают, *****, зачем «привозить» на своей половине голы?

Так, сезон закончен. Забываем результат. Выздоравливаем, благодарим зрителей. Едем сначала на площадь. Там поём песни. Спасибо всем! Банкет. Две тренировки силовых – и разлетаемся. Те, кто в сборной, те свободны сразу. Ребят, от души спасибо, но так нельзя заканчивать такой сезон. Пошли благодарить. Пошли», — сказал Талалаев в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

«Балтика» завершила сезон на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе новичков лиги 46 очков в 30 играх. «Динамо» финишировало на седьмой строчке с 45 очками.