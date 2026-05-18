«ПСЖ» опубликовал медицинское заключение по состоянию Усмана Дембеле

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» опубликовал медицинское заключение по состоянию нападающего Усмана Дембеле. Форвард был заменён на 27-й минуте матча 34-го тура чемпионата Франции с «Парижем», который прошёл вчера, 17 мая, и закончился поражением «ПСЖ» со счётом 1:2.

«Усман Дембеле был заменён в ходе вчерашнего вечернего матча с клубом «Париж» (Paris FC) в качестве меры предосторожности из‑за мышечного дискомфорта в области правой икроножной мышцы. В ближайшие дни футболист будет проходить лечение», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

В середине первого тайма действующего обладателя «Золотого мяча» заменил нападающий Гонсалу Рамуш.

30 мая «ПСЖ» предстоит провести встречу с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 39 играх во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 11 результативных передач.