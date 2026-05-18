Семак — о лучшем клубе в истории России: у «Зенита» и «Спартака» выдающиеся достижения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лучшем клубе в истории России после завоевания сине-бело-голубыми 11-го чемпионства в первенстве страны.

— После 11-го трофея «Зенита» в РПЛ вопрос о лучшем клубе в истории российского футбола закрыт?

— И «Зенит», и «Спартак» добились выдающихся достижений в чемпионатах России, а «Спартак» — и в чемпионатах СССР. Можно добавить и другие клубы, которые являются грандами футбола. А все эти споры, кто лучше… «Зенит» любят во многих городах, регионах России. Для них мы и играем, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» обошёл «Спартак», став единолично первым по количеству чемпионств в первенствах России. Московский клуб выигрывал турнир 10 раз. Последний раз это случилось в сезоне-2016/2017.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. «Спартак» занял четвёртое место в турнире, набрав 52 очка.