Вильмар Барриос: в следующем сезоне «Зенит» опять выиграет золотые медали

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил о намерении санкт-петербургского клуба снова завоевать титул чемпиона Мир РПЛ в следующем сезоне. Команда Сергея Семака успешно завершила сезон-2025/2026, одержав победу над «Ростовом» со счётом 1:0 в последнем туре и выиграв золотые медали.

«Мы вновь стали чемпионами, поздравляю всех болельщиков. В очередной раз доказали, что «Зенит» — лучший клуб России и в следующем сезоне, конечно же, мы опять выиграем золотые медали», — приводит слова Барриоса «РБ Спорт».

Футболист присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года, перейдя из аргентинского клуба «Бока Хуниорс» за € 15 млн. В прошедшем сезоне РПЛ 32-летний колумбиец сыграл все 30 матчей, отметившись одной голевой передачей. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Барриоса составляет € 7 млн.

Также стоит отметить, что «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионата России, опередив «Спартак», у которого 10 титулов.