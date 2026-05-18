Сафонов высказался о поражении «ПСЖ» от «Парижа», чемпионстве и финале ЛЧ

Сафонов высказался о поражении «ПСЖ» от «Парижа», чемпионстве и финале ЛЧ
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал поражение своего клуба от «Парижа» в матче 34-го тура Лиги 1 (1:2). Также вратарь высказался о чемпионстве во Франции и предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Арсеналом».

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Париж
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 50'     1:1 Гори – 76'     2:1 Гори – 90+4'    

«Сыграли матч против Парижа. Неудачно… Как бы ни хотелось говорить о важности каждой встречи, в реальности тяжело полностью абстрагироваться от мысли, что главный матч сезона будет 30-го числа. Вчера играли, но мыслями уже были на финале.

Перед матчем нам вручили кубок за победу в чемпионате. И даже в этот момент думал о том, как успеть на разминку, потому что по плану она начиналась через 10 минут после награждения. Так что не скажу, что получилось прочувствовать много эмоций в тот момент.

Сейчас пару дней отдыха, а затем – начало подготовки к финалу. Есть комфортное время и на восстановление, и на работу. Всё для того, чтобы подойти к главному матчу сезона в максимальной форме», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 26 встреч во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

