Каземиро: Манчестер всегда будет моим домом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро в соцсетях опубликовал пост на тему ухода из английского клуба летом.

«В нашей жизни мы проходим через многие места, но некоторые из них становятся частью нас самих. Манчестер всегда будет моим домом.

Хочу искренне поблагодарить этот город, клуб и каждого болельщика. Эти четыре года были незабываемыми и полны моментов, которые и я, и моя семья навсегда сохраним в своей памяти. Нет слов, чтобы передать то счастье и тепло, которые мы здесь чувствовали.

Спасибо за поддержку, за каждое воспоминание и за то, что дали нам почувствовать себя здесь как дома с первого дня.

Навсегда «красный дьявол», — сказано в публикации Каземиро.

34-летний футболист играет за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. За это время он провёл за команду 160 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 14 результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает 30 июня 2026 года.