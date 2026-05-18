«С омерзительным». Андрей Мостовой опубликовал фото с Соболевым после чемпионства «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой на своей странице в социальной сети опубликовал фото с нападающим сине-бело-голубых Александром Соболевым после завоевания чемпионства в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

Опубликованное фото Мостовой подписал фразой: «С омерзительным».

Фото: Из личного архива Мостового

Соболев принёс победу своей команде в матче 30-го тура РПЛ над «Ростовом» (1:0), реализовав пенальти на 14-й минуте.

В прошедшем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 28 встреч в чемпионате России, в которых забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.