Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С омерзительным». Андрей Мостовой опубликовал фото с Соболевым после чемпионства «Зенита»

«С омерзительным». Андрей Мостовой опубликовал фото с Соболевым после чемпионства «Зенита»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой на своей странице в социальной сети опубликовал фото с нападающим сине-бело-голубых Александром Соболевым после завоевания чемпионства в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

Опубликованное фото Мостовой подписал фразой: «С омерзительным».

Фото: Из личного архива Мостового

Соболев принёс победу своей команде в матче 30-го тура РПЛ над «Ростовом» (1:0), реализовав пенальти на 14-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

В прошедшем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 28 встреч в чемпионате России, в которых забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

Материалы по теме
Соболев высказался о забитом пенальти в матче «Ростов» — «Зенит», принёсшем чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android