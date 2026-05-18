Игрок «Локомотива» Воробьёв ответил, сможет ли Батраков заиграть в «ПСЖ»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился мнением относительно шансов своего одноклубника Алексея Батракова заиграть в «Пари Сен-Жермен», с которым его связывают трансферные слухи.

— Сможет ли Батраков заиграть в «ПСЖ», если перейдёт туда летом?

— Всё зависит от него самого. Нет ничего невозможного, — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В прошедшем сезоне чемпионата России 20-летний Алексей Батраков провёл 28 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал девять голевых передач. Также на его счету восемь игр, четыре гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.