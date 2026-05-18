Непомнящий: интенсивность игры «ПСЖ» не по зубам Кисляку и Батракову

Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о перспективах полузащитников Матвея Кисляка (ЦСКА) и Алексея Батракова («Локомотив») в европейских топ‑клубах. Ранее сообщалось об интересе к хавбекам со стороны французского «Пари Сен-Жермен».

«Сомнений нет, что Кисляк и Батраков являются исключительно талантливыми игроками. Другое дело, насколько они будут успешны в адаптации в европейских топ-клубах? Для меня это вопрос. В меньшей степени — по отношению к Батракову, и в большей степени — к Кисляку. Очень непросто жить в другой стране и проявить себя. Они созрели для того, чтобы играть на хорошем европейском уровне. Но это не значит, что этот опыт будет успешным.

Я всегда сожалею, когда такие игроки покидают наш чемпионат и обедняют его. Понятно, что есть личная карьера. Но я досадую в некоторой степени. Очень трудно сказать, получится ли у Кисляка в «ПСЖ». Интенсивность игры парижан немного не по зубам нашим ребятам. Им нужно будет усердно и долго переходить на новый игровой ритм. Пока есть сомнения в этом. Дай бог, чтобы у них всё получилось. Я бы им пожелал удачи и успехов!» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

