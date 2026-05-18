Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Был лучшим из тех, кого многие видели». Фернандо Торрес — об Антуане Гризманне

«Был лучшим из тех, кого многие видели». Фернандо Торрес — об Антуане Гризманне
Комментарии

42-летний испанский легендарный форвард, а ныне главный тренер команды «Атлетико Мадрид В» Фернандо Торрес во время церемонии прощания с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном после матча с «Жироной» (1:0) высказался в адрес француза.

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Лукман – 21'    

«Последние несколько дней мы слышим о том, каким уникальным игроком ты был — лучшим из тех, кого многие из нас когда-либо видели своими глазами; это очевидно.

Но я думаю, Антуан оставляет после себя нечто гораздо более важное: любовь, уважение и признание всей семьи «Атлетико». Мы все знаем, каким был этот путь, насколько важным для клуба было оказаться там, где он находится сегодня.

Здесь ты получил признание своих людей — это величайшее, что футболист может унести с собой. Forza Atleti», — приводит слова Фернандо Yahoo Sports.

Материалы по теме
Фото
«Атлетико» Мадрид устроил церемонию прощания с Антуаном Гризманном после игры с «Жироной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android