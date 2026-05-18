«Был лучшим из тех, кого многие видели». Фернандо Торрес — об Антуане Гризманне

42-летний испанский легендарный форвард, а ныне главный тренер команды «Атлетико Мадрид В» Фернандо Торрес во время церемонии прощания с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном после матча с «Жироной» (1:0) высказался в адрес француза.

«Последние несколько дней мы слышим о том, каким уникальным игроком ты был — лучшим из тех, кого многие из нас когда-либо видели своими глазами; это очевидно.

Но я думаю, Антуан оставляет после себя нечто гораздо более важное: любовь, уважение и признание всей семьи «Атлетико». Мы все знаем, каким был этот путь, насколько важным для клуба было оказаться там, где он находится сегодня.

Здесь ты получил признание своих людей — это величайшее, что футболист может унести с собой. Forza Atleti», — приводит слова Фернандо Yahoo Sports.