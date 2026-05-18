«Спасибо, в Питер поехал». Быстров — о рукопожатии Чистякова и Карасёва в игре 30-го тура

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о рукопожатии защитника Дмитрия Чистякова и главного арбитра Сергея Карасёва после удаления футболиста в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и сине-бело-голубыми. Победу в игре одержал «Зенит» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Спасибо. Спасибо, я в Питер поехал. Братья, всем спасибо, все свободны! Сергей Богданович [Семак], с чемпионством! Я сделал всё, что мог. Ко мне никаких вопросов нет. Он всех поздравляет и своих, и чужих. Чистый бред! Это сильно! Зачем ты это делаешь?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

На 73-й минуте встречи Сергей Карасёв после подсказки VAR и просмотра повтора показал Чистякову прямую красную карточку. Защитник с протянутой рукой ждал, пока Карасёв объявит о своём решении, а когда судья закончил говорить, он пожал руку Чистякову.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

