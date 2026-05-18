Осинькин и Черчесов подвели итоги матча «Сочи» и «Ахмата» на совместной пресс-конференции

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин и наставник «Ахмата» Станислав Черчесов во время совместной пресс-конференции подвели итоги матча 30-го тура Мир РПЛ между своими командами, который завершился со счётом 1:1.

Игорь Осинькин: «Нужно было время для того, чтобы наши футболисты подготовились, наигрались, чтобы мы почувствовали футбол [как весной]. У нас не всё получалось осенью и не хватило времени для решения задачи весной. Было много проблем, которые шли с прошлого сезона. Нас часто сравнивали с «Балтикой», которая действительно очень хорошо в этом сезоне заявила о себе. И после нашего пятого места в том сезоне Первой лиги нам надо было делать большую работу и объединиться. И что-то похожее мы смогли сделать только в последние полтора месяца».

Станислав Черчесов: «Непростой был матч. И нам, и сочинцам, кроме чести, было нечего терять сегодня. Игра разделилась на два тайма. В первую половину игры мы не до конца вошли. Сочинцы были, в моём понимании, в организационном плане даже лучше, доходили до ворот. Понятно, каких-то супермоментов у них не было, но давление команда соперника оказывала. Любой рикошет или отскок мог залететь в наши ворота. Во втором тайме мы поправки сделали. В плане футбола, возможно, и не были лучше, но моментов мы создали достаточно, чтобы забить не один гол.

Я послушал своего коллегу и точно могу сказать, что мы на сборах в одной гостинице практически все три сбора провели. Чётко видел, как они работали. И кого-то удивило то, что вдруг «Сочи» весной начал набирать свои очки. Когда я увидел, как их команда работает, для меня абсолютно всё было ясно. Я иногда подсматривал даже у него (улыбается). Извини, учиться надо (обращается к Осинькину). Я рад, что они провели так второй круг, дав надежду руководителям клуба.

Ни один тренер сам всё не делал. Тренер – важный винт в любом клубе, и я поймал себя на мысли во время матча, что, если сохранятся и тренерский штаб, и костяк команды «Сочи» хотя бы на процентов 80, этот клуб в следующем году будет претендовать на возвращение в РПЛ и даже решит эту задачу, в чем я убеждён. Сезон подошёл к концу. Я всех поздравляю. Желаю удачи и, надеюсь, вас поддержат. Но когда я работал в «Жемчужине», я даже не мечтал о таких полях, как у вас (улыбается). Земляк, держись. Выше голову – и удачи!»

Игорь Осинькин: «Станислав Саламович явно меня подслушал. Всё, что я хотел сказать, высказано им. Всё один в один. Можно было поставить на моё место любого другого (улыбается). Спасибо, и вам тоже удачи, Станислав Саламович!» — приводит слова Осинькина и Черчесова официальный сайт грозненского клуба.

Отмечается, что Черчесов и Осинькин знакомы и дружат со времён начального периода футбольной карьеры в Северной Осетии в начале 1980-х годов прошлого столетия.

«Сочи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе сочинцев 22 очка в 30 встречах. Таким образом, команда Игоря Осинькина проведёт сезон-2026/2027 в Лиге Pari. «Ахмат» расположился на девятой строчке. Команда заработала 37 очков после 30 игр.