Диего Годин — об уходе Гризманна из «Атлетико»: конец самой прекрасной главы в твоей жизни

40-летний уругвайский футболист, выступавший на позиции защитника, Диего Годин высказался об уходящем из «Атлетико» Мадрид Антуане Гризманне.

«Я знаю, как тяжело покидать дом. Как друг и член семьи от имени всех болельщиков «Атлетико» я хочу поблагодарить тебя от всего сердца за всё, что ты отдал клубу: за твою преданность футболке, твою скромность, твой тяжёлый труд и то, кем ты являешься. За человека, которым ты являешься.

Это прощание, конец главы — самой прекрасной в твоей жизни, но оно знаменует начало легенды, которую мы будем помнить и лелеять всё больше с каждым днём. Спасибо, друг», — приводит слова Година издание Yahoo Sports.

