«В «Барселоне» сбылось всё, о чём я говорил тебе». Симеоне обратился к Гризманну

Главный тренер команды «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне после победы в 37-м туре над «Жироной» (1:0) во время церемонии прощания с 35-летним нападающим Антуаном Гризманном высказался о французе.

«В «Барселоне» сбылось всё, о чём я тебе тогда говорил. Торрес олицетворил это в тебе — так чувствуют все. Очень редко бывает, чтобы тебя любили все, но тебя любят все.

Ты пришёл крайним полузащитником, мы перевели тебя в центр, и ты был ненасытен перед воротами. Твоя свежесть и радость были заразительны для твоих товарищей и привели тебя туда, куда ты заслуживаешь.

Люди сидят здесь уже полчаса и не сдвинулись с места, и они не сдвинулись, потому что ты этого заслуживаешь. Спасибо», — приводит слова Симеоне Yahoo Sports.