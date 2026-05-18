«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по форварду из «Милана» — Конур

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 26-летнему нападающему «Милана» Рафаэлу Леау. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети X.

Итальянский клуб готов к переговорам по форварду при сумме отступных в размере € 175 млн. В «Милане» рассчитывают выручить € 40-50 млн с продажи португальца. Клуб сейчас находится в непростой финансовой ситуации и будет открыт к предложениям по ведущим игрокам.

В текущем сезоне Леау провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и оформил три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.