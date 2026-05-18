Опубликована заявка сборной Кюрасао на чемпионат мира — 2026

Федерация футбола Кюрасао на официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Тирик Бодак («Телстар»), Тревор Дорнбуш («ВВВ-Венло»), Элой Рум («Майами»).

Защитники: Рихедли Базур («Коньяспор»), Джошуа Бренет («Кайсериспор»), Рошон ван Эйма («Валвейк»), Шерел Флоранус («ПЕК Зволле»), Деверон Фонвилл («НЕК Неймеген»), Жюрьен Гаари («Абха»), Армандо Обиспо («ПСВ Эйндховен»), Шуранди Самбо («Спарта» Роттердам).

Полузащитники: Жуниньо Бакуна («Волендам»), Леандро Бакуна («Ыгдыр»), Ливано Комененсия («Цюрих»), Кевин Фелида («Ден Босх»), Арьяни Марта («Ротерхэм Юнайтед»), Тайриз Нослин («Телстар»), Годфрид Румерату («Валвейк»).

Нападающие: Джереми Антониссе («Кифисия»), Тахит Чонг («Шеффилд Юнайтед»), Кенджи Горре («Маккаби» Хайфа), Сонтье Хансен («Мидлсбро»), Жерван Кастанир («Теренггану»), Брандлей Кювас («Волендам»), Юрген Локадия («Майами»), Джерл Маргарита («Васланд-Беверен»).

На чемпионате мира — 2026 сборная Кюрасао сыграет в группе E с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Эквадора.