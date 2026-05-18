Кафанов объяснил отсутствие Сафонова в заявке сборной на ближайшие товарищеские игры

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил отсутствие в национальной команде голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на предстоящие игры с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

– Виталий Витальевич, в составе нет Матвея Сафонова. Почему?
– 30 мая Матвей вместе с «ПСЖ» примет участие в финале Лиги чемпионов. Сезон у него закончится позже, чем у других наших игроков. Если учесть, что в Каир на товарищескую игру с Египтом он приехать не сможет, то совместно с Валерием Георгиевичем Карпиным и Матвеем было принято такое решение, — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня). В состав национальной команды были вызваны вратари Денис Адамов («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив» Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва).

