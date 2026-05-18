Обляков подвёл итоги выступления ЦСКА в завершившемся сезоне РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвёл итоги выступления армейского клуба в прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Друзья, всем привет!

Вчера завершили сезон победой над «Локомотивом». Весна, увы, выдалась ужасной, и итоговый результат получился не тем, на который мы рассчитывали. Но я хочу сказать одно: в каждом матче мы выходили с одной мыслью — победить. К сожалению, иногда стараний мало и в футболе без капельки везения никуда. В этот раз удача была не на нашей стороне.

Впереди новый сезон, и мы настроены решительно: будем исправлять ошибки, работать с удвоенной силой и бороться за самые высокие места!» — написал Обляков в своём телеграм-канале.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах.