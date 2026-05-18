Абдукодир Хусанов номинирован на приз лучшему игроку сезона в «Манчестер Сити»

Узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов номинирован на приз лучшему игроку сезона в клубе. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

Хусанов претендует на награду вместе с полузащитником Жереми Доку и защитником Нико О'Райли. Лучший бомбардир АПЛ в текущем сезоне Эрлинг Холанд в список не попал.

В этом сезоне Хусанов дважды получал награду игрока месяца: в январе и марте. За текущий сезон защитник принял участие в 36 матчах за клуб, не отметившись результативными действиями.

20 января 2025 года Абдукодир Хусанов официально стал игроком «Манчестер Сити», подписав контракт до июня 2029 года. Защитник перешёл в «Манчестер Сити» из французского «Ланса».

