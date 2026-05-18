Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Козлов: Кисляк заслуживает уехать в Европу

Игрок ЦСКА Козлов: Кисляк заслуживает уехать в Европу
Комментарии

Футболист ЦСКА Данила Козлов оценил перспективы полузащитника армейцев Матвея Кисляка продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«Я считаю, Кисляк заслуживает уехать в Европу. Он может потянуть такой темп», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Кисляку со стороны «Пари Сен-Жермен».

В прошедшем сезоне Кисляк провёл за ЦСКА 29 матчей в чемпионате России, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач. Также на счету футболиста 12 игр в Кубке России, два гола и две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок ЦСКА Козлов: не удивился, что «Краснодар» не стал чемпионом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android