Игрок ЦСКА Козлов: Кисляк заслуживает уехать в Европу

Футболист ЦСКА Данила Козлов оценил перспективы полузащитника армейцев Матвея Кисляка продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«Я считаю, Кисляк заслуживает уехать в Европу. Он может потянуть такой темп», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Кисляку со стороны «Пари Сен-Жермен».

В прошедшем сезоне Кисляк провёл за ЦСКА 29 матчей в чемпионате России, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач. Также на счету футболиста 12 игр в Кубке России, два гола и две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет € 20 млн.