Игорь Ледяхов: обидно, что «Спартак» не забрал бронзу

Российский тренер и экс-игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал итоги выступления красно-белых в завершившемся сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» занял четвёртое место в итоговой таблице.

«Обидно, что «Спартак» не забрал бронзу. Первый отрезок чемпионата был неудачным. Второй с новым тренером — получше. Могли зацепиться за третье место. Тем более «Локомотив» помог и проиграл в последнем матче. Но получилось как получилось. «Спартак» — непредсказуемая команда, за это его и любим», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» в заключительном туре сыграл на выезде с махачкалинским «Динамо» вничью 0:0. «Локомотив» уступил ЦСКА — 1:3. Перед последним туром железнодорожники на два очка опережали красно-белых в таблице РПЛ, и, чтобы занять третье место, «Спартаку» было необходимо одержать победу над «Динамо» и рассчитывать, что «Локомотив» уступит ЦСКА.

