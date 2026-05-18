«Сразу загорелся, был очень мотивирован». Алешандре Жезус — о переходе в «Оренбург» летом

Бразильский нападающий «Оренбурга» Алешандре Жезус высказался о своём переезде в Россию прошлым летом.

«Не буду обманывать: у меня никогда ранее не было мыслей переехать играть в Россию. Но как только появился такой шанс, я сразу загорелся, был очень мотивирован. С детства мечтал попробовать свои силы в другой стране. И вот прошлым летом такая возможность появилась.

С агентом связались представители «Оренбурга», а он уже рассказал об интересе из России ко мне. Всё выглядело очень серьёзно и профессионально, поэтому я быстро принял решение о переходе. И счастлив, что сейчас играю здесь. До переезда я, конечно, ничего не знал о городе. Но оказавшись тут, быстро привык к новой культуре», — сказал Жезус в эфире «Матч Премьер».