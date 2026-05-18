«Зенит» обыграл возвращение в Санкт-Петербург с чемпионским кубком в стиле фильма «Брат 2»

«Зенит» обыграл возвращение в Санкт-Петербург из Ростова, где команда завоевала чемпионство Мир Российской Премьер-Лиги, победив местную команду (1:0), в стиле концовки фильма «Брат 2».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

В съёмке ролика приняли участие футболисты санкт-петербургского клуба Ванья Дркушич и Александр Ерохин.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

«Зенит» обошёл «Спартак», став единолично первым по количеству чемпионств в первенствах России. Сине-бело-голубые взяли 11-й чемпионский титул. Московский клуб выигрывал турнир 10 раз. Последний раз это случилось в сезоне-2016/2017.

