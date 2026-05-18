Ковач: не стоит рассчитывать, что в следующем году «Боруссия» бросит вызов «Баварии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился мнением о шансах своей команды на титул в следующем сезоне. Специалист отметил, что команда, скорее всего, не сможет составить конкуренцию «Баварии». «Боруссия» завершила сезон-2025/2026 на втором месте в Бундеслиге, отстав от мюнхенцев на 16 очков.

«Я понимаю, что от нас ждут прогресса — выше, дальше, быстрее. Однако не стоит рассчитывать, что в следующем году мы сможем бросить вызов «Баварии». Я предпочитаю реалистично оценивать ситуацию: у мюнхенского клуба значительно более солидный бюджет и куда более звёздный состав», — приводит слова Ковача Bayern & Germany в соцсети.