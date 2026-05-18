Защитник «Зенита» Нино: рад, что «Динамо» выиграло у «Краснодара», и мы стали чемпионами

Защитник «Зенита» Нино поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В 30-м, заключительном туре РПЛ сине-бело-голубые одержали победу над «Ростовом» со счётом 1:0. После поражения «Краснодара» от московского «Динамо» (1:2) в 29‑м туре «Зенит» вышел на первое место в таблице с 65 очками. У «быков» было 63 очка перед заключительным туром.

«Даже не знаю, что говорить — меня переполняют эмоции. Я очень-очень рад. Только хочу превозносить имя Бога и благодарить его. Знаю, что на протяжении всего сезона он меня поддерживал и провёл меня сюда.

Против «Ростова» всегда непросто играть. Мы знали, что это решающая игра в сезоне, поэтому нервничали больше, чем обычно. Очень важно было победить. Рад, что «Динамо» выиграло матч у «Краснодара» и мы стали чемпионами», — сказал Нино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.