Названа сборная лучших игроков сезона Лиги 1 по версии Sofascore, Сафонов — вне команды

Названа сборная лучших игроков сезона Лиги 1, получивших наивысшие средние оценки за своё выступление в турнире, по версии популярного статистического портала Sofascore.

Сборная лучших игроков Лиги 1 сезона-2025/2026

Вратарь: Эрве Коффи («Анже») – 7,35.

Защитники: Маланг Сарр («Ланс») – 7,21; Лукас Бералдо («ПСЖ») – 7,25; Айсса Манди («Лилль») – 7,24.

Полузащитники: Витинья («ПСЖ») – 7,21; Валентин Ронжье («Ренн») – 7,21; Брэдли Баркола («ПСЖ») – 7,21; Илан Кеббаль («Париж») – 7,39; Флорьян Товен («Ланс») – 7,23; Арон Дённум («Тулуза») – 7,20.

Нападающий: Мэйсон Гринвуд («Марсель») – 7,37.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в число лучших игроков сезона. Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 26 встреч во всех турнирах.

Чемпионом Франции сезона-2025/2026 стал «Пари Сен-Жермен». Команда Луиса Энрике набрала 76 очков за 34 матча. На второй строчке расположился «Ланс», у которого 70 очков. В топ-4 также вошли «Лилль» (61) и «Лион» (60).