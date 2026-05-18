«Зенит» опубликовал маршрут следования команды по Санкт-Петербургу с чемпионским кубком

«Зенит» в своём телеграм-канале опубликовал маршрут следования команды по Санкт-Петербургу с чемпионским кубком. Команда завоевала чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге, победив «Ростов» в 30-м туре (1:0).

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

«Зенит» обошёл «Спартак», став единолично первым по количеству чемпионств в первенствах России. Сине-бело-голубые взяли 11-й чемпионский титул. Московский клуб выигрывал турнир 10 раз. Последний раз это случилось в сезоне-2016/2017.