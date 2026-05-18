Семак: поздравляю город и болельщиков с возвращением кубка в Санкт‑Петербург

Тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил жителей Санкт-Петербурга с победой команды в чемпионате России и возвращением титула в северную столицу. В воскресенье, 17 мая, «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0 в матче 30-го тура Мир РПЛ, что позволило клубу стать 11-кратным чемпионом страны.

«Сезон запомнился худшим стартом за последние 16 лет. Примеров в истории чемпионата РПЛ ещё не было, когда команда так плохо начинала и смогла стать чемпионом.

Сам ход чемпионской гонки — это, конечно, интрига, которая держала всех болельщиков в напряжении практически до последней минуты. Прекрасный чемпионат. Третий год подряд мы боремся до конца, очень напряжённая борьба. Рад, что в этом сезоне в серьёзной конкуренции с «Краснодаром» мы смогли победить.

Я поздравляю город, болельщиков с возвращением кубка в Санкт‑Петербург. Я рад, что в этом году будет хорошее настроение в городе на Неве», — сказал Семак в эфире программы «Громко!» на «Матч ТВ».