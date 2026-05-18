Председатель правления «Зенита» Зырянов поделился эмоциями от чемпионства
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов поделился эмоциями от чемпионства в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Команда завоевала чемпионство, победив «Ростов» в 30-м туре (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

— Хорошо, что вы были в раздевалке. Спасибо за поздравление. Естественно, опытные футболисты подсказали неопытным, как праздновать. Всё было круто.

— В этот раз отмечаете чемпионство в новом статусе. Каково это?
— Другие эмоции. Немного непривычно. Но радость присутствует и от чемпионства, когда был игроком, и когда руководитель. Радость одна и та же, но другие эмоции, — передает слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

