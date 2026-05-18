В «Зените» ответили о целях команды в летнее трансферное окно

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал планы клуба на летнее трансферное окно.

«Команда — живой организм. Она меняется и в летнее трансферное окно, и в зимнее. Насколько поменяемся, будем решать. Прогремят фанфары, футболисты уедут отдыхать, а мы продолжим работать, чтобы в следующем году стать сильнее», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В воскресенье, 17 мая, «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0 в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, что позволило клубу стать 11-кратным чемпионом страны.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет
«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
