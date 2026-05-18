В «Зените» ответили о целях команды в летнее трансферное окно
Поделиться
Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал планы клуба на летнее трансферное окно.
«Команда — живой организм. Она меняется и в летнее трансферное окно, и в зимнее. Насколько поменяемся, будем решать. Прогремят фанфары, футболисты уедут отдыхать, а мы продолжим работать, чтобы в следующем году стать сильнее», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
В воскресенье, 17 мая, «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0 в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, что позволило клубу стать 11-кратным чемпионом страны.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'
Удаления: Чистяков – 73' / нет
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2026
-
21:23
-
21:10
-
20:59
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:43
-
20:32
-
20:31
-
20:29
-
20:25
-
20:25
-
20:24
-
20:19
-
20:18
-
20:05
-
19:51
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:26
-
19:20
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:46
-
18:45
-
18:45
-
18:38
-
18:35