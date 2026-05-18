В «Зените» ответили о целях команды в летнее трансферное окно

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал планы клуба на летнее трансферное окно.

«Команда — живой организм. Она меняется и в летнее трансферное окно, и в зимнее. Насколько поменяемся, будем решать. Прогремят фанфары, футболисты уедут отдыхать, а мы продолжим работать, чтобы в следующем году стать сильнее», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В воскресенье, 17 мая, «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0 в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, что позволило клубу стать 11-кратным чемпионом страны.