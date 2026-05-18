Зырянов: чемпионство спустя 23 года после первого чемпионства в СССР стоит особняком

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов сравнил первое чемпионство сине-бело-голубых, завоёванное в 1984 году, и победу в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«То чемпионство, которое случилось спустя 23 года после первого чемпионства в Советском Союзе, стоит особняком. Думаю, тут все согласны», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

«Зенит» обошёл «Спартак», став единолично первым по количеству чемпионств в первенствах России. Сине-бело-голубые взяли 11-й чемпионский титул. Московский клуб выигрывал турнир 10 раз. Последний раз это случилось в сезоне-2016/2017.

