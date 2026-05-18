Ледяхов: хотелось бы, чтобы «Зенит» выигрывал не за счёт сомнительных пенальти

Российский тренер и экс-игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о завоевании «Зенитом» чемпионского титула РПЛ сезона-2025/2026.

«В этом сезоне много спорных судейских решений. Но судейский комитет нам всё популярно объясняет. Всё закономерно — «Зенит» не отпустил бы чемпионство в последней игре. Хотелось бы, чтобы команда выигрывала не за счёт сомнительных пенальти, как многие думают, а более надёжно. Самое главное, что решили задачу и стали чемпионами. Три года уже до последнего тура не знаем, кто будет чемпионом. Это хорошо», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.