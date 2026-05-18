Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильмар Барриос стал семикратным чемпионом России — это рекорд для легионеров

Вильмар Барриос стал семикратным чемпионом России — это рекорд для легионеров
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос стал семикратным чемпионом России, что является максимальным показателем среди легионеров. Об этом сообщает портал «Цифроскоп» в телеграм-канале.

У защитника «Зенита» Дугласа Сантоса – шесть титулов, по пять – у нападающего «Спартака» Луиса Робсона и полузащитника ЦСКА Элвира Рахимича.

В воскресенье, 17 мая, «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0 в матче 30-го тура Мир РПЛ. Эта победа позволила клубу стать 11-кратным чемпионом страны. По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

Материалы по теме
«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android