Вильмар Барриос стал семикратным чемпионом России — это рекорд для легионеров

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос стал семикратным чемпионом России, что является максимальным показателем среди легионеров. Об этом сообщает портал «Цифроскоп» в телеграм-канале.

У защитника «Зенита» Дугласа Сантоса – шесть титулов, по пять – у нападающего «Спартака» Луиса Робсона и полузащитника ЦСКА Элвира Рахимича.

В воскресенье, 17 мая, «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0 в матче 30-го тура Мир РПЛ. Эта победа позволила клубу стать 11-кратным чемпионом страны. По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.