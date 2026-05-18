Сперцян назвал самого сильного игрока в составе «Зенита»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал полузащитника Вендела самым сильным игроком в составе «Зенита».

— Ну, я назову Вендела.

— А чем он так хорош?
— Универсальный игрок, который везде. Я думаю, он самый важный игрок в «Зените». Барриос… против него тяжело играть, когда он в обороне. А так Вендела назову, — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!»

В нынешнем сезоне Вендел провёл за клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

