«Арсенал» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 37-го тура АПЛ

Сегодня, 18 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Бёрнли». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни из Ланкашира. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Райя, Калафьори, Москера, Магальяйнс, Салиба, Райс, Троссард, Эдегор, Эзе, Сака, Хаверц.

«Бёрнли»: Вайс, Уокер, Туанзебе, Эстеве, Пирес, Межбри, Луиш, Угочукву, Флемминг, Чауна, Энтони.

«Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии. В активе «канониров» 79 набранных очков в 36 турах. Отрыв от «Манчестер Сити» за два тура до финиша составляет два очка. «Бёрнли» располагается на 19-м месте в турнирной таблице с 21 очком. Команда уже вылетела из АПЛ.