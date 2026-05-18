Сперцян высказался об интересе «Марселя» и оценил возможность переезда в Европу

Сперцян высказался об интересе «Марселя» и оценил возможность переезда в Европу
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Марселя», а также высказался о перспективах переезда в Европу.

— В «Марселе» диаспора армянская большая (улыбается). Я не знаю, первый раз слышу.

— А тема твоего ухода будет сейчас постоянно муссироваться. Скажи, пожалуйста, насколько эта тема актуальна?
— На самом деле, я переподписал контракт ещё в том сезоне, просто его не оглашали. Что касается отъезда… мысли всё те же. Я, конечно, хочу, посмотрим, что будет. Будет ли достойное предложение. Будем разговаривать, — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!»

Ранее сообщалось, что французский «Марсель» заинтересован в подписании 25-летнего полузащитника в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и оформил 18 результативных передач. Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает в 2029 году. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

