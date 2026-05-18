Сергей Шавло: «Краснодар» сам проиграл чемпионство

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о результатах «Краснодара» по итогам сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Краснодар» жаль. Они были близки, чтобы выиграть у «Динамо». Было два момента, которые надо было реализовывать. На выходе один на один надо было катить в угол, а не бить во вратаря. Но такое тоже бывает — это футбол. «Краснодар» сам проиграл чемпионство. На последних играх были на подсосе, однако всё получалось. На тоненького, Кордоба спасал. Казалось, что им благоволит удача. Но «Динамо» отыгралось. Тем и интереснее смотреть чемпионат, за исключением последнего тура. Там было всё понятно», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

