Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поздравил команду с завоеванием серебряных медалей

Владелец клуба «Краснодар» Сергей Галицкий поблагодарил футболистов за завоёванные серебряные медали чемпионата России. В обращении, опубликованном в социальной сети, Галицкий отдельно отметил достижения нападающего Джона Кордобы и полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Кордоба стал лучшим бомбардиром по итогам сезона-2025/2026, на его счету 17 забитых мячей. Сперцян отдал 16 голевых пасов за 30 матчей и победил в гонке ассистентов чемпионата России.

«Серебряные медали — это медали. И наконец-то Джон стал лучшим бомбардиром — он заслужил это давно. Эду доказал свой класс и с большим отрывом стал лучшим распасовщиком», — сказал Галицкий.

По итогам сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

