Мостовой: проблема «Пари НН» в том, что много нефутбольного — их за это наказали

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о результатах «Пари НН» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Основная проблема «Пари НН» в том, что у них происходит много нефутбольного. Их немного за это наказали. Футбол ошибок не прощает. «Сочи» жалко в том плане, что такой город, стадион. В концовке встрепенулись, но до этого потеряли слишком много очков. Всё закономерно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Пари НН» по итогам сезона высшего дивизиона российского первенства занял предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, заработав 23 очка и вылетел в Лигу Pari.

