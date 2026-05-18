Кафанов высказался о распределении игрового времени между вратарями, вызванными в сборную

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о распределении игрового времени между вратарями, вызванными в национальную команду на предстоящие игры с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

– Как планируете распределить игровое время между ними?

– Мы хотим по максимуму использовать всех четырёх вратарей в предстоящих трёх матчах. Если смотреть на рейтинг ФИФА, то самым непростым соперником представляется сборная Египта, которая сейчас готовится к чемпионату мира. Но и на две домашние игры мы будем настраиваться серьёзно, — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня). В состав национальной команды были вызваны вратари Денис Адамов («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив» Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва).