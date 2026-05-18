Голкипер «Краснодара» Агкацев подвёл итоги сезона РПЛ

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев подвёл итоги завершившегося сезона Мир Российской Премьер‑Лиги и поделился мыслями о предстоящих задачах команды.

«Завершился сезон РПЛ — сезон, в который мы все верили и на который возлагали большие надежды. Сезон, в который мы вложили всю душу, силы, эмоции и порой даже здоровье — всё ради одной цели: чемпионства. Этот путь был полон трудностей и испытаний. Только мы внутри команды знаем, насколько тяжело было практически одним составом выходить биться и отдавать всё на поле в каждом матче.

Но я горжусь каждым игроком и всеми, кто был рядом с нами на протяжении всего сезона. Мы точно заслуживали большего, но, к сожалению, нам не хватило совсем немного…

Впереди — финал Кубка России. Ещё один шанс выиграть трофей и подарить нашему городу настоящий праздник. До встречи в Лужниках!» — написал Агкацев в телеграм-канале.

По итогам сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

Суперфинал Фонбет Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. «Краснодар» встретится с московским «Спартаком».