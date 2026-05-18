Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Краснодара» Агкацев подвёл итоги сезона РПЛ

Голкипер «Краснодара» Агкацев подвёл итоги сезона РПЛ
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев подвёл итоги завершившегося сезона Мир Российской Премьер‑Лиги и поделился мыслями о предстоящих задачах команды.

«Завершился сезон РПЛ — сезон, в который мы все верили и на который возлагали большие надежды. Сезон, в который мы вложили всю душу, силы, эмоции и порой даже здоровье — всё ради одной цели: чемпионства. Этот путь был полон трудностей и испытаний. Только мы внутри команды знаем, насколько тяжело было практически одним составом выходить биться и отдавать всё на поле в каждом матче.

Но я горжусь каждым игроком и всеми, кто был рядом с нами на протяжении всего сезона. Мы точно заслуживали большего, но, к сожалению, нам не хватило совсем немного…

Впереди — финал Кубка России. Ещё один шанс выиграть трофей и подарить нашему городу настоящий праздник. До встречи в Лужниках!» — написал Агкацев в телеграм-канале.

По итогам сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

Суперфинал Фонбет Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. «Краснодар» встретится с московским «Спартаком».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android