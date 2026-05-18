«Арсенал» — «Бёрнли»: Хаверц вывел лондонцев вперёд на 37-й минуте

В эти минуты идёт матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют лондонский «Арсенал» и «Бёрнли». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает Пол Тирни из Ланкашира. На данный момент счёт 1:0 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте Кай Хаверц открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд.

«Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии. В активе «канониров» 79 набранных очков в 36 турах. Отрыв от «Манчестер Сити» за два тура до финиша составляет два очка. «Бёрнли» располагается на 19-м месте в турнирной таблице с 21 очком. Команда уже вылетела из АПЛ.