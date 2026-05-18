Экс-капитан «Рубина» Иванов ответил, почему хочет посвятить себя тренерской работе

Бывший полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов, ранее завершивший игровую карьеру, ответил, чем планирует заниматься дальше.

— Есть понимание, что будете делать после завершения карьеры? В каком направлении хотели бы развиваться?

— Пойду учиться, буду пытаться втянуться в тренерскую деятельность.

— Чем именно вас привлекает тренерство?

— Мне нравится. Это как игра в шахматы, — сказал Иванов в эфире «Матч Премьер».

Всего за игровую карьеру Олег Иванов провёл 588 встреч во всех турнирах. Помимо этого, футболист выступал за московский «Спартак», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Ахмат» и «Уфу».