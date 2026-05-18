Кечинов: Соболев и Глушенков стали лидерами «Зенита» в концовке сезона

Российский экс‑футболист Валерий Кечинов подвёл итоги завершившегося сезона Мир Российской Премьер-Лиги. По итогам сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

«Краснодар» был ближе к чемпионству в концовке сезона. В матче с «Динамо» команда могла решить всё. Игра давалась, и были хорошие моменты, которые «Краснодар» не реализовал. В итоге это поражение повлияло на окончательную расстановку в турнирной таблице.

«Зенит» очень нестабильно играл весь чемпионат. И Глушенков, и Соболев, и бразильцы тоже играли нестабильно. А вот в пяти заключительных играх Соболев и Глушенков взяли на себя роль лидеров и проявили себя с очень хорошей стороны. Это повлияло на окончательную расстановку команд в таблице», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.