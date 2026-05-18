«Не может быть лучшим тот, кто на шестом месте оказался». Бубнов назвал топ-3 тренеров РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал топ-3 тренеров в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2025/2026.

«Ну, «Зенит» [Семак], Мусаев, это однозначно. И если брать по большому счёту, с учётом достигнутого результата… Я не думал, что они так высоко поднимутся, то получается, что «Локомотив», Галактионов. Всё закономерно! Не может быть лучшим тренером в сезоне, который четыре последние игры проиграл и в итоге на шестом месте оказался (калининградская «Балтика» заняла шестое место в РПЛ сезона-2025/2026, проиграв в последних четырёх турах. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Тройку лидеров замкнул «Локомотив», набравший 53 очка.

