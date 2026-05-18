Ташуев назвал факторы, которые помогли Семаку вновь привести «Зенит» к чемпионству

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поделился мнением о факторах, которые помогли его коллеге из «Зенита» Сергею Семаку привести свою команду к чемпионству по итогам сезона-2025/2026.

«Семак уже понимает, что нужно делать, и это самое главное. В стрессовых ситуациях можно шарахаться из стороны в сторону, а Семак держит удар. Он правильно отметил, что «Зенит» начал не очень хорошо. Но его огромнейший опыт, понимание, как управлять командой, помогли.

Нужно отдать должное и Мураду Мусаеву [тренеру «Краснодара»]. Ситуация в чемпионате была такая тонкая, что мы могли говорить и не о «Зените». Поэтому борьба двух тренеров была очень интересная. Мурад уже подтягивается к элите, он на самом деле опытный специалист», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».