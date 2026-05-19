Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар включён в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира — 2026

Неймар включён в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Форвард «Сантоса» Неймар вошёл в число футболистов, которых главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти внёс в заявку для участия в чемпионате мира — 2026.

Неймар является рекордсменом сборной Бразилии по количеству забитых голов — на его счету 79 мячей. За основную команду «селесао» он выступает с 2010 года. В 15 матчах текущего клубного сезона футболист забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Ранее нападающий выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль».

На групповой стадии чемпионата мира сборная Бразилии под руководством Анчелотти встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Материалы по теме
Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, что его связывает с Неймаром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android