Неймар включён в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира — 2026

Форвард «Сантоса» Неймар вошёл в число футболистов, которых главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти внёс в заявку для участия в чемпионате мира — 2026.

Неймар является рекордсменом сборной Бразилии по количеству забитых голов — на его счету 79 мячей. За основную команду «селесао» он выступает с 2010 года. В 15 матчах текущего клубного сезона футболист забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Ранее нападающий выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль».

На групповой стадии чемпионата мира сборная Бразилии под руководством Анчелотти встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.